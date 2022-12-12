деревня Поломская, деревня Поломская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Поломская

Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1880Ивана Созонтова (Поломская), д. каз.при рч. Большой Проснице.5236227837
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Поломская волость
92. Поломская (Ивана Созонтова), деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 162, церковь православная кладбищ.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кирово-Чепецкий район
30107Поломскаядеревня58°21'50°22'O-39-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Поломское сельское поселение
33618432161д Поломскаядеревня
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