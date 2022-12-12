деревня Чурапаново, деревня Чурапаново, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Чурапаново

Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1121Чурапанова, деревня.при рч. Шатлыде.621752151147Тп. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Ваныш-Алпаутовская волость
656. Чурапанова, деревня бывшая государственная, при речке Шибале, дворов 62, жителей 328, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Ваныш-Алпаутовская волость
31Чурапанова, д. при реч. Шипшиды, на прос. дор., мечеть, бак. лавка 652697292275Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Балтачевский район
521497Чурапановодеревня55°59'00"55°49'00"N-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Балтачевский муниципальный район, Сельское поселение Сейтяковский сельсовет
80608428121д Чурапановодеревня
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