село Скалистое, село Скалистое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Скалистое

Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
226Тав-Бадрак, д. общ. тат.при руч. Бадраке.191348143145Мечеть 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Бахчисарайский район
797168Скалистоесело44°49,0' с.ш.33°59,0' в.д.L-36-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Бахчисарайский муниципальный район, Скалистовское сельское поселение
35604450101с Скалистоесело
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