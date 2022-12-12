село Соловьево, село Соловьево, Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Соловьево

Становлянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1521Соловьева (Соловьевка), д. каз.при колодцах.151587361380
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Соловьевская волость
473. Соловьева, деревня бывшая государственная, дворов 116, жителей 927, волостное правление (уездный город в 16 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Становлянский район
78813Соловьёвосело52°47'00"38°28'00"N-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Становлянский муниципальный район, Сельское поселение Соловьевский сельсовет
42642456101с Соловьевосело
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