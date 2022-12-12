деревня Разгуляевка, деревня Разгуляевка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Разгуляевка

Боготольский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Краснореченская волость
7Пос. Разгуляевский3751651830

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Боготольский район
164631Разгуляевкадеревня56°16'89°51'O-45-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Боготольский муниципальный район, Сельское поселение Критовский сельсовет
4608416116д Разгуляевка#Н/Д
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