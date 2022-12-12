деревня Каргурезь, деревня Каргурезь, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Каргурезь

Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3237Каргуретская (Кук-ямес, Куменская), д. каз.при рч. Ите.907033148149
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Игринский район
517936Каргурезьдеревня57°38'00"53°22'00"O-39-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Игринский муниципальный район, Зуринское сельское поселение
94618410131д Каргурезьдеревня
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