деревня Стеброво, деревня Стеброво, Збироговская волость, Кобринский уезд (на 1905) — Familio

Стеброво

Збироговская волость, Кобринский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Збироговская волость
343. Стеброво, деревня бывшая владельческая, дворов 45, жителей 552

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Збироговская волость
СтебровоДеревня69921234Жабинка
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