село Тырново, село Тырново, Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Тырново

Бабынинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3794Тырново, с. вл.при пруде и колодцах.302054220345Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Тырновская волость
892. Тырново, село бывшее владельческое и государственное, при речке Б. Березуе, дворов 94, жителей 549, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Бабынинский район
65858Тырновосело54°26'35°46'N-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Бабынинский муниципальный район, Сельское поселение село Муромцево
29602420156с Тырновосело
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