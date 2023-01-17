село Малая Клецка, село Малая Клецка, Рівненська область (на 2018) — Familio

Малая Клецка

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Межиричская волость
1719. Малая Клецка, деревня бывшая государственная, дворов 10, жителей 55, водяная мельница, смолян. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20105Мала Клецькаселор-н Корецькийсільрада Великоклецьківська
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