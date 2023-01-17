село Каблуково, село Каблуково, Горкинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Каблуково

Горкинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6089Каблуково (Клабуково), с. вл.при рч. Селекше.151540121125Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Горкинская волость
382. Каблуково, село бывшее владельческое, при реке Селекше, дворов 54, жителей 226, церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Горкинская волость
7194Коблуково село24642741510
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close