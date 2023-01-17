деревня Бикерниеки, деревня Бикерниеки, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Бикерниеки

Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
21БикерникидеревняЛикснянка, рекаКрывошеевского, старообрядческогоКрывошеевскому сельскому обществу42

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Biķernieku pagasts
Biķerniekiagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=60190

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Biķernieku pagasts
Biķernieki100117953ciemsEKS
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