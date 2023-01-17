село Неклюдово, село Неклюдово, Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Неклюдово

Семеновский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кононовская волость
1030. Неклюдово, село бывшее владельческое, при реке Люнде, двор 1, жителей 8, церковь православная, лавка, паровая мельница
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