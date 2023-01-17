деревня Твердилово, деревня Твердилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Твердилово

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5412Твердилово, д. вл.при безымянном ручье.303070242260
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Расловская волость
503. Твердилово, деревня бывшая владельческая, дворов 106, жителей 528, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Расловская волость
43Твердилово127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
129542Твердиловодеревня57°03'38°13'O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Старобисловское сельское поселение
28622438211д Твердиловодеревня
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