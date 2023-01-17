село Старочикеево, село Старочикеево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старочикеево

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
854Чикеева, деревня.при рч. Чикейке.1202046130111Чр. 127—110. Б. 3-1. — Пчеловодство.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Каръявдинская волость
32Старо-Чикеева, д. при реч. Чикеевка, на пр. дор., мин. шк., бак. лав.1151274208241Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
521000Старочикеевосело55°02'00"54°17'00"N-40-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Мичуринский сельсовет
80658430121с Старочикеевосело
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