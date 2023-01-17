хутор Золотаревка, хутор Золотаревка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Золотаревка

Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
452Золотарев.при р. Салу.202210799
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Кочетовская станица
1523Золотаревский хутор, Кочетовской станицы, при реке Сал1944630448442Хуторское правление, церковь, приходское училище, церковно-приходская школа1034040
1-й Донской округ, Кузнецовская волость
1527Золотаревско-Мухинский поселок, Кузнецовской волости, при реке Сал65214339333Сельское правление923012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Семикаракорский район
48627Золотаревкахутор47°20'00"41°06'00"L-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Семикаракорский муниципальный район, Золотаревское сельское поселение
60651415101х Золотаревкахутор
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