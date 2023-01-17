деревня Казыево Ключищи, деревня Казыево Ключищи, Больше-Янасальская волость, Тетюшский уезд (на 1914) — Familio

Казыево Ключищи

Больше-Янасальская волость, Тетюшский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1920Казыево Ключищи (Суксу), д. каз.при р. Малой Кляри.432462186182Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Янасальская волость
1065. Казыева-Ключищи, деревня бывшая государственная, при речке Тарловке-Сарабуле, дворов 85, жителей 449, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Янасальская волость
Казыева-Ключищи, Бол.-Янасальскойтатары677
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