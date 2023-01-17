хутор Данькепи, хутор Данькепи, Seces pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Данькепи

Seces pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Seces pagasts
Daņķepiagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=45591
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close