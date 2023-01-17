село Кипарисное, село Кипарисное, Алушта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Кипарисное

Алушта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1414Кучук-Ламбат (Еникой, Калафаткой), выселок каз. тат.при безымянном роднике.25½16294145Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Алуштинская волость
443. Кучук Ламбат, деревня бывшая государственная, у моря, дворов 15, жителей 91, церковь православная, часовни (недостроенные), мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Алушта
797155Кипарисноесело44°36,0' с.ш.34°21,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Алушта
35703000161с Кипарисноесело
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