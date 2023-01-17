деревня Буйки, деревня Буйки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Буйки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Буйни, д., р. Сокольница, жит. 155 (63 м. 92 ж.), дес. 83,07, у. гор. 25 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Свенцяны 22 в.
Буйки, з. (Кучевского), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 8, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Лынтупы 19 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Подольский сельсовет
д Буйки6

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
д. Буйки10
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