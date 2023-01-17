Карулька
Савинская волость, Гжатский уезд (на 1904)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4412Карулька, д. вл.при рч. Титовке.38¼15¼185072Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
245. Караулка, деревня бывшая владельческая, при речке Титовке, дворов 25, жителей 119, дехт. з., ветряная мельница, лавка
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
368КарулькиДеревня402836632 торговых чулана, кузница, шерстобойк., красильня.