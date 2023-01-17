деревня Больсуново, деревня Больсуново, Тарусский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Больсуново

Тарусский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Тарусский уезд
4042Бальсунова, д. каз. и вл.при руч. Поникуше.61229131155
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Тарусский уезд, Исканская волость
943. Больсуново, деревня бывшая владельческая, дворов 39, жителей 265, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Тарусский район
77715Больсуноводеревня54°47'37°12'N-37-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Тарусский муниципальный район, Сельское поселение село Кузьмищево
29638420111д Больсуноводеревня
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