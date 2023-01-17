посёлок Кяхулай, посёлок Кяхулай, город Махачкала, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Кяхулай

город Махачкала, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Темир-Хан-Шуринский округ, Таркинское наибство
40Кяхулай Торкали160388327714кумукимусульмане сунитыкумукский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, город республиканского подчинения Махачкала
140071Кяхулайпосёлок42°58'47°29'K-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, город Махачкала
82701370066п Кяхулайпоселок
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