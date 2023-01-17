деревня Заболотье, деревня Заболотье, Корытовская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Заболотье

Корытовская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4613Заболотье (Самодуровка), д. каз.при колодцах.3548116157
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Корытовская волость
176. Заболотье (Самодуровка), деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 118, лавка

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Корытовская волость
279Заболотье (Самодуровка тож)Деревня33228786
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