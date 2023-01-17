деревня Окунево, деревня Окунево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Окунево

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1508Окунево, д. вл.при рч. Точевке.322344105137
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Бухаловская волость
829. Окунево, деревня бывшая владельческая, при речке Точенке, дворов 37, жителей 203, 10 кирпичн. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Середская волость
д. ОкуневоVI. Окуневское общество395753Никольский в Корзле приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
3324Окуневодеревня58°02'с.ш.40°32'в.д.O-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470463д Окуневодеревня
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