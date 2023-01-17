село Красносурское, село Красносурское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Красносурское

Карсунский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
969Погибелка, с. вл.на пр. б. р. Суры.301745163190Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Горянская волость
566. Погибелка, село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 52, жителей 419, церковь православная, торжок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Карсунский район
31131Красносурскоесело54°16'с.ш.46°36'в.д.N-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Карсунский муниципальный район, Горенское сельское поселение
73614470126с Красносурскоесело
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