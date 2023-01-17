Киуй
Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
513. Киуй, село бывшее государственное, при реке Киуй, дворов 12, жителей 65, 2 церкви православных, 5 лавок, торжок 10 января.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
38Киуй (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Киуйского15194838867141земледелиерыболовство—река Киуйка и озеро Белое.Ярмарка 1 окт.
39Киуйский (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля64358714+церковная служба——река Киуйка.2 церкви
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33283Киуйсело60°21'с.ш.37°47'в.д.P-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19612416181с Киуйсело