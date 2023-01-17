село Пятницкое, село Пятницкое, Горшеченский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Пятницкое

Горшеченский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2272Пятницкое (Панское), с. каз.при рч. Геросиме.161130142147Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Знаменская волость
923. Пятницкое (Панское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Герасиме, дворов 86, жителей 604, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Горшеченский район
617802Пятницкоесело51°26'37°51'M-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Горшеченский муниципальный район, Сельское поселение Знаменский сельсовет
38606412116с Пятницкоесело
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