деревня Цевло, деревня Цевло, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Цевло

Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Холмский уезд
14012Цевло, погост.при оз. Цевло.6043151628Церковь православная. Лавок 20. Ярмарки 1 — 18 января, 2 — 15 февраля, 1 марта и 12 декабря.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Бежаницкий район
55911Цевлодеревня57°03'с.ш.30°17'в.д.O-36-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Бежаницкий муниципальный район, Полистовское сельское поселение
58604472186д Цевлодеревня
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