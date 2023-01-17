село Прогрессовка, село Прогрессовка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Прогрессовка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2416Нейзац, колон. нем.при лимане Тилигульском.563556182178
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нейзацкая волость
599. Нейзац, колония немцев, при Тилигульском лимане, дворов 87, жителей 569, волостное правление (уездный город в 56 верстах), лютеранский молитвенный дом, школа, 2 лавк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15755Прогресівкаселор-н Березанськийсільрада Ташинська
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