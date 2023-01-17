деревня Зубовская, деревня Зубовская, Чистиковская волость, Белозерский уезд (на 1913) — Familio

Зубовская

Чистиковская волость, Белозерский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Чистяковская волость
375. Зубовская, деревня бывшая владельческая, при реке Колице, дворов 5, жителей 41, обывательская станция

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Чистиковская волость
27Зубовская (дер.)2-го стана, 5-го зем. уч.Гвоздихского13265958117180172земледелиелесные заработкиручей Колпца.
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