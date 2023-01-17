село Тулубаево, село Тулубаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Тулубаево

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2315Тулубаева (Толубаева), деревня.при рч. Тергауше.202110357399Б. 320-345. Тп. 37-54 — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3. Плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Кузекеевская волость
1184. Тулубаева (Толубаева), деревня бывшая государственная, при речке Тергауше, дворов 133, жителей 703, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Кузкеевская волость
17Тулубаева, д. при реч. Тергауше, прос. дор., мечеть, 4 бак. лав., 2 вод. мел., 2 калач. завед.182230654640Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
188677Тулубаевосело55°45'52°50'N-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Урусовское сельское поселение
92640492111с Тулубаевосело
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