Тулубаево
Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2315Тулубаева (Толубаева), деревня.при рч. Тергауше.202110357399Б. 320-345. Тп. 37-54 — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 3. Плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1184. Тулубаева (Толубаева), деревня бывшая государственная, при речке Тергауше, дворов 133, жителей 703, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
17Тулубаева, д. при реч. Тергауше, прос. дор., мечеть, 4 бак. лав., 2 вод. мел., 2 калач. завед.182230654640Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188677Тулубаевосело55°45'52°50'N-39-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92640492111с Тулубаевосело
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