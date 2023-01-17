деревня Львовка, деревня Львовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Львовка

Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость
18Львовка, с-цо при реч. Сухайле, прос. дор., часов., мануф. лав., кузн., х.-з. маг.851524209207Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Федоровский район
221193Львовкадеревня52°55'37"55°27'37"N-40-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Федоровский муниципальный район, Сельское поселение Пугачевский сельсовет
80654445106д Львовкадеревня
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