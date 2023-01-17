деревня Горка, деревня Горка, Каргопольский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Горка

Каргопольский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Хотеновская волость
2Горка (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Горского1116314778173см.см.земледелиеотх. зар.река Свидь.Часовня, смежна с Хотеновским пог. и дер. Митрофаново.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Каргопольский район
478596Горкадеревня61°08'с.ш.38°46'в.д.P-37-102
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