деревня Борки, деревня Борки, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Борки

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Боркинская волость
452. Борки, село бывшее государственное, дворов 25, жителей 283, церковь православная

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Боркинская волость
БоркиДеревня53121417Коссово
БоркиИмение2021417Коссово
БоркиЛесн. страж.521417Коссово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район, Подстаринский сельсовет
д Борки108

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Подстаринский сельсовет
д. Борки117
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