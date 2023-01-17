хутор Трубицын, хутор Трубицын, Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Трубицын

Фатежский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2679Дмитриевка (Хутор Трубицын), сц. вл.при урочище Бычках.181856477
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Фатежский район
631081Трубицынхутор52°06'36°06'N-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Фатежский муниципальный район, Сельское поселение Большеанненковский сельсовет
38644408161х Трубицынхутор
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