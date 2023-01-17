деревня Новая, деревня Новая, Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Новая

Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Васильковская волость
943. Новая, деревня бывшая владельческая, при реке Пчевже, дворов 18, жителей 92, волостное правление (уездный город в 94 верстах), часовня. В 4 верстах — 2 церкви правос Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Васильковская волость
33Новая (Натальино) (дер.)4-го стана, 3-го зем. уч.Кукуйского262475861617834земледелиелесные заработкирека Пчевжа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Киришский муниципальный район
196580Новаядеревня59°22'32°31'O-36-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение
41624152206д Новаядеревня
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