село Великая Черниговка, село Великая Черниговка, — Familio

Великая Черниговка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
3113Больше-Черниговка (Верхния Сотни, Черниговка), слоб. каз.при рч. Ковсуге.673332511651189Церковь православная 1. Часовня единоверческая.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Больше-Черниговская волость
631. Больше-Черниговка, слобода бывшая государственная, при речке Ковчуге, да. 364, жителей 3727, волостное правление (у. т. 50 в.), церковь православная, часовня, пчт., Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13518Велика Чернігівкаселоцентр сільської радир-н Станично-Луганськийсільрада Великочернігівська
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