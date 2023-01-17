село Мацьковцы, село Мацьковцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Мацьковцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Проскуровский уезд, Малиническая волость
1194. Мацковцы, деревня бывшая владельческая, при речке Плоскве, дворов 154, жителей 845, ко стел, часовня, питейный дом, 8 ветряных мельниц, винокуренный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Проскуровский уезд, Малиничская волость
Мацьковцы187106784

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26937Мацьківціселор-н Хмельницькийсільрада Шаровечківська
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