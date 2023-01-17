деревня Крапивка, деревня Крапивка, Воскресенская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Крапивка

Воскресенская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Воскресенская волость
493КрапивкаДеревня22244852Торговый амбар.
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