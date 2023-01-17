деревня Шабанова Гора, деревня Шабанова Гора, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шабанова Гора

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Череповский уезд, Петриневская волость
1184. Кнутова, деревня бывшая государственная, дворов 57, жителей 235, школа, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, 1-я Петриневская волость
15Кнутово (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Кнутовского671161751823573944земледелиеотх. зар.подъездной путь на Белозерск.колодезь, ключи.Часовня, земская школа, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
36505Шабанова Горадеревня59°27'с.ш.37°52'в.д.O-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Воскресенское сельское поселение
19656424671д Шабанова Горадеревня
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