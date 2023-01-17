Населенное место

Турова-Гора, одн. (Саксона), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 18, у. гор. 50 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Неман 31 в.

Турова-Гора, одн. (Пуйто), жит. 11 (8 м. 3 ж.), дес. 16, раз. см. пред.