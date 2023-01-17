Турова-Гора
Белицкая волость, Лидский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- другой
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Турова-Гора, одн. (Саксона), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 18, у. гор. 50 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Неман 31 в.
Турова-Гора, одн. (Пуйто), жит. 11 (8 м. 3 ж.), дес. 16, раз. см. пред.
Турова-Гора, одн. (Гуркевича), жит. 6 (5 м. 1 ж.), дес. 8, раз. см. пред.