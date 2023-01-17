застенок Крапивница, застенок Крапивница, Мицкунская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Крапивница

Мицкунская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Мицкунская волость
Крапивница, з. (Бушминой), жит. 94 (50 м. 44 ж.), дес. 12, у. гор. 1½ в., вол. пр. 13 в., ст. кв., 4½ в., ст. ж. д. Вильна 3½ в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close