деревня Мендерское, деревня Мендерское, Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Мендерское

Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1378Мендерское, с. каз.при рч. Мендере.5518157356364Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Заводы: свечносальный 1, мыловаренный 1 и кожевенный 1. Торжок 9 марта.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Мендерская волость
Мендерское с., при рч. Мендерке, на зем. тр.390578501

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Белозерский район
97697Мендерскоедеревня55°49'00"65°18'00"N-41-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Белозерский муниципальный район, Сельское поселение Светлодольский сельсовет
37604466111д Мендерскоедеревня
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