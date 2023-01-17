Урусово
Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
План ликвидации имения четвертой части с. Голина Слобода, находившегося при д. Урусовка Гранковской вол. Епифанского у., бывшие владения госпожи фон Вильке, урожденной Се Показать все
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Урусовка Соколовской вол. Епифанского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1940.
Дело о купчей крепости на покупку крестьянином д. Урусовка Соколовской вол. Еп. у. Поликарпом Васильевичем Фоминым недвижимого имения в с. Ивановское той же волости и уез Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1683Урусовка, сц. вл.при рч. Корачевке.17437253243Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
490. Урусовка, сельцо бывшее владельческое, дворов 120, жителей 548, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8282Урусоводеревня53°59'с.ш.38°35'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70626434246д Урусоводеревня