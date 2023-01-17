деревня Урусово, деревня Урусово, Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Урусово

Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
План ликвидации имения четвертой части с. Голина Слобода, находившегося при д. Урусовка Гранковской вол. Епифанского у., бывшие владения госпожи фон Вильке, урожденной Се Показать все
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Урусовка Соколовской вол. Епифанского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1940.
Дело о купчей крепости на покупку крестьянином д. Урусовка Соколовской вол. Еп. у. Поликарпом Васильевичем Фоминым недвижимого имения в с. Ивановское той же волости и уез Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1683Урусовка, сц. вл.при рч. Корачевке.17437253243
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Соколовская волость
490. Урусовка, сельцо бывшее владельческое, дворов 120, жителей 548, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Кимовский район
8282Урусоводеревня53°59'с.ш.38°35'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Кимовский муниципальный район, Новольвовское сельское поселение
70626434246д Урусоводеревня
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