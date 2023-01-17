село Острецово, село Острецово, Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Острецово

Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Выкопировка с плана на участок земли № 22 крестьянского общества с. Острецово Иншинской вол. Алексинского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Де Показать все
Дело по обвинению гр. Пахомова В. И., жителя с. Острецова, Иншинской волости. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело 379.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Острецово Иньшинской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 118.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
567Острецово, с. вл.при рч. Ощепе.3916208788Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Иньшинская волость
117. Острецово, село бывшее владельческое, при речке Ощепи, дворов 30, жителей 193, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Заокский район
8255Острецовосело54°39'с.ш.37°35'в.д.N-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Заокский муниципальный район, Демидовское сельское поселение
70622410351с Острецовосело
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