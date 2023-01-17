Острецово
Заокский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Выкопировка с плана на участок земли № 22 крестьянского общества с. Острецово Иншинской вол. Алексинского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Де Показать все
Дело по обвинению гр. Пахомова В. И., жителя с. Острецова, Иншинской волости. 1921 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опись 1. Дело 379.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Острецово Иньшинской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 118.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
567Острецово, с. вл.при рч. Ощепе.3916208788Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
117. Острецово, село бывшее владельческое, при речке Ощепи, дворов 30, жителей 193, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8255Острецовосело54°39'с.ш.37°35'в.д.N-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70622410351с Острецовосело