село Малая Стратиевка, село Малая Стратиевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Малая Стратиевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Тростянецкая волость
437. Малая Стратиевка, деревня бывшая владельческая, при реке Дахне, дворов 178, жителей 1227, питейный дом, кзн., водяная мельница, винокуренный завод

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Брацлавский уезд, Тростянецкая волость
Стратиевка-Малая33517475310

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2270Мала Стратіївкаселор-н Тростянецькийсільрада Новоободівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close