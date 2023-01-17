село Николаевка, село Николаевка, Харківська область (на 2018) — Familio

Николаевка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтневое Второе
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Николаевская 1-я волость
251. Николаевка 1-я, слобода бывшая владельческая, при речке Волчьей, дворов 131, жителей 883, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 п Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-46031Миколаївкаселор-н Вовчанськийсільрада Варварівська
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