Населенное место

Бурбишки, ф. (Гулецкого), жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 65, у. гор. 14 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Солы 25 в.

Бурнишки, ф. (Синицких), жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 68, у. гор. 12 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Солы 42 в.