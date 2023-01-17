деревня Выползово, деревня Выползово, Добрятинская волость, Подольский уезд (на 1913) — Familio

Выползово

Добрятинская волость, Подольский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4795Выползово, д. каз.при р. Пахре.114195969
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Добрятинская волость
1126. Выползово, деревня бывшая государственная, при речке Похре, дворов 26, жителей 135, 2 цементн., кирпичн. и каменоломн. з.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Добрятинская волость
Дер. Выползово21Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 1½Цементный завод Московского Акционерного Общества и заводская больница.
Имение Ф. С. Добротворской, при д. Выползово 21станция Подольск. 2
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