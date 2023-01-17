село Кузькин, село Кузькин, Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Кузькин

Киквидзенский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2209Кузкин.при рч. Кармане.8424104108
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Филоновская станица
2187Кузькин хутор, Филоновской станицы, при реке Кармане743612366354Хуторское правление, церковно приходское училище, ветряная мельница, кузн.6189018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Киквидзенский район
14830Кузькинсело50°37,0' с.ш.43°00,0' в.д.M-38-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Киквидзенский муниципальный район, Калачевское сельское поселение
18620420116с Кузькинсело
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